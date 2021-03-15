سعر الدولار اليوم الإثنين 15-3-2021 في البنوك المصرية

بنك قناة السويس يتداول أدنى سعر للعملة الخضراء في السوق عند 15.62 جنيه للشراء

استقر سعر الدولار اليوم الإثنين 15-3-2021، أمام الجنيه في أغلب البنوك المصرية؛ بعد أن أنهى تعاملات الأمس الأحد، متراجعا 1.1 قروش، ليختتم التعاملات عند 15.634 جنيه للشراء، و15.734 جنيه للبيع، مقابل 15.645 جنيه للشراء، و15.745 جنيه نهاية تعاملات الخميس الماضي.

ومنذ مطلع مارس الجاري، فقدت العملة الخضراء في المجمل نحو 2.33 قرش عن مستوى سعر شهر فبراير الماضي، بالرغم من التقلبات في أسعارها ما بين الصعود والهبوط، بحسب بيانات البنك المركزي.

وأمس الأحد، قال طارق عامر محافظ البنك المركزي خلال اجتماع مع رئيس الجمهورية، إن الوضع الحالي للاحتياطي النقدي الأجنبي يعتبر في مستوى قوي وآمن، وهو ما أدى إلى استقرار أسعار الصرف، وتحقيق سيولة في النقد الأجنبي.

وأعلن “المركزي” الأسبوع الماضي، ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لمصر فى شهر فبراير الماضي، بقيمة 100 مليون دولار، ليصل إلى 40.201 مليار دولار، مقارنة مع 40.101 مليار بنهاية يناير السابق عليه.

السعر الأعلى والأدنى للدولار في السوق المصرية

عرض بنك أبوظبي الأول، سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق المصرية، في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل 15.69 جنيه للشراء.

في حين تداول بنك قناة السويس، سعر الدولار الأمريكي عند أدنى مستوى في مصر، ليسجل 15.62 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجلت أسعار صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه، في بداية تعاملات الإثنين، لدى البنك الأهلي المصري، مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنك مصر- ثاني أكبر البنوك الحكومية – اليوم، مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم امام الجنيه

سعر الدولار في بنك المشرق

وفي بنك المشرق، وصلت العملة الخضراء أمام الجنيه إلى قرب أعلى مستوى في السوق المصرية، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

عُرض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول، بمستهل تعاملات اليوم، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

ويُتداول سعر الدولار الأمريكي لدى البنك الأهلي الكويتي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

عرض سعر العملة الخضراء أمام الجنيه، لدى البنك المصري الخليجي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

تداول البنك التجاري الدولي، أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع. تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الفترة من 3 يناير وحتى 28 فبراير 2021

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وصلت العملة الأمريكية أمام الجنيه، إلى مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، لدى بنك الكويت الوطني.

سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، في البنك المركزي، مستوى 15.618 جنيه للشراء، و15.754 جنيه للبيع.