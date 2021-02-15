سعر الدولار اليوم الإثنين 15-2-2020 في البنوك المصرية

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بمستهل تعاملات اليوم الإثنين 15 فبراير 2021؛ بعد أن واصل أمس تراجعاته ليفقد 1.4 قرش، ويختتم التعاملات في المتوسط عند مستوى 15.557 جنيه للشراء، و15.657 جنيه للبيع.

وطبقا لبيانات البنك المركزي المصري، فقد الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى منذ بداية فبراير الجاري، نحو 12 قرشًا.

ونجحت مصر، الأسبوع الماضي، ممثلة في وزارة المالية في تنفيذ إصدار سندات دولية في السوق العالمية، بقيمة 3.75 مليارات دولار على ثلاث شرائح، وذلك رغم استمرار حالة عدم اليقين والظروف الاستثنائية التى يشهدها العالم وأسواق المال بسبب تداعيات جائحة “كوفيد-19”.

أعلى وأدنى سعر للدولار في مصر

عرض بنك أبوظبي التجاري، سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق المصرية في مستهل تعاملات اليوم، مسجلًا 15.61 جنيه للشراء.

وتداولت 8 بنوك سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند أدنى مستوى له في السوق مسجلًا 15.55 جنيه للشراء.

وتضم قائمة البنوك الثمانية كلًا من البنك العربي الأفريقي الدولي، والمصرف المتحد، والبنك التجاري الدولي، وبنك أبوظبي الأول، والمصرف العربي الدولي، وبنك الإسكندرية، وبنك HSBC، وبنك QNB الأهلي. سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجلت أسعار صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه المصرى لدى البنك الأهلي المصري، مستوى 15.57 جنيه للشراء، و15.67 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وفي بنك مصر – ثاني أكبر البنوك في السوق المصرية من حيث الأصول- بلغ سعر صرف الدولار مستوى 15.57 جنيه للشراء، و15.67 للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

تداول بنك التعمير والإسكان، سعر صرف العملة الخضراء أمام الجنيه قرب أعلى مستوى في السوق، عند 15.58 جنيه للشراء، و15.68 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

عرض البنك الأهلي الكويتي، سعر الدولار أمام الجنيه في السوق عند 15.56 جنيه للشراء، و15.66 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

قام بنك بلوم، بتداول سعر الدولار الأمريكي في بداية تعاملات اليوم عند مستوى 15.56 جنيه للشراء و15.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

سجل سعر العملة الخضراء أمام الجنيه لدى بنك المشرق، مستوى 15.56 جنيه للشراء، و15.66 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

بلغت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، لدى البنك الأهلي المتحد، في مستهل التعاملات، مستوى 15.56 جنيه للشراء و15.66 للبيع. تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال شهر يناير 2021

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

افتتحت العملة الأمريكية تعاملات اليوم، أمام الجنيه عند مستوى 15.55 جنيه للشراء، و15.65 للبيع، لدى المصرف العربي الدولي.

سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه – الذي يتم التداول به في المؤسسات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية – أمس الأحد، مستوى 15.538 جنيه للشراء و15.665 جنيه للبيع.