ارتفع سعر الدولار اليوم الإثنين 14-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية بمقدار قرشًا واحدًا في سعريّ الشراء والبيع، وأفاد البنك المركزي المصري بأن متوسط سعر صرف العملة الخضراء سجل 24.37 جنيه للشراء، و24.45 للبيع، بعد حالة من الاستقرار النسبي شهدتها الأيام الماضية، وتقدم “المال نيوز” في استعراض يومي لأسعار العملات العربية والأجنبية رصدًا دقيقًا لحركة تداول العملات.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 24.41 جنيه للشراء، 24.46 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 24.36 جنيه للشراء، 24.46 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي مقابل الجنيه المصري: 24.43 جنيه للشراء، و24.46 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الافريقي الدولي: 24.38 جنيه للشراء، 24.45 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه: 24.39 جنيه للشراء، 24.46 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 24.36 جنيه للشراء، 24.41 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه: 24.36 جنيه للشراء، 24.41 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك سايب

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك سايب: 24.36 جنيه للشراء، 24.46 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك المشرق

سعر الدولار اليوم في بنك المشرق مقابل الجنيه المصري: 24.41 جنيه للشراء، 24.46 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري: 24.36 جنيه للشراء، 24.46 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر مقابل الجنيه المصري: 24.36 جنيه للشراء، 24.46 للبيع.

سعر العملة الخضراء في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي: 24.36 جنيه للشراء، 24.46 للبيع.