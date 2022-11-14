سعر الدولار اليوم الإثنين 14-11-2022 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

وصل سعر الدولار اليوم الإثنين 14-11-2022، ببداية التعاملات اليومية في البنوك المصرية، إلى 24.36 جنيه للشراء، و 24.44 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية بالسوق مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، ويرصد موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا عن أسعار صرف العملة الخضراء في البنوك الإسلامية والعربية والحكومية والخاصة والأجنبية، وفقًا لشاشات التداوال اللحظية بأفرع البنوك وعدد من المواقع الرسمية.

سعر الدولار اليوم في ميد بنك

بلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في ميد بنك، مستوى صرف عند: 24.40 جنيه للشراء، و 24.45 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

وفي بنك سايب، سجل سعر الدولار أمام الجنيه، مستوى صرف عند: 24.35 جنيه للشراء، و 24.45 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك المشرق

أما سعر الدولار في بنك المشرق مقابل الجنيه المصري،حقق مستوى صرف عند: 24.40 جنيه للشراء، و 24.45 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك أبوظبي التجاري، إلى 24.35 جنيه للشراء، و 24.45 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر

وقدّر بنك كريدي أجريكول مصر، سعر الدولار أمام الجنيه، بـ 24.34 جنيه للشراء، و 24.44 للبيع.

سعر العملة الخضراء في المصرف العربي الدولي

وعرض المصرف العربي الدولي، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بـ 24.34 جنيه للشراء، و 24.44 للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

وفي بنك التنمية الصناعية، بلغ سعر الدولار اليوم مستوى صرف عند: 24.35 جنيه للشراء، و 24.45 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي – مصر

أما سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي -مصر، وصل إلى 24.42 جنيه للشراء، و 24.45 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك مصر

وقدّر بنك مصر، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بـ 24.36 جنيه للشراء، و 24.41 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وعرض البنك التجاري الدولي، سعر الدولار أمام الجنيه المصري، بـ 24.39 جنيه للشراء، و 24.44 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي

أما سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل مستوى صرف عند: 24.42 جنيه للشراء، و 24.45 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري إلى 24.34 جنيه للشراء، و 24.39 للبيع.