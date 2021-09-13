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سعر الدولار اليوم الإثنين 13-9-2021 في البنوك المصرية

البنوك الحكومية تقدم أدنى مستوى للدولار
‫محمود الصباغ‬‎ 11:23 ص, الأثنين, 13 سبتمبر 21 11:23 ص, الأثنين, 13 سبتمبر 21

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بدأ سعر الدولار تعاملات اليوم الإثنين 13 سبتمبر 2021، أمام الجنيه المصري، على استقرار لليوم الرابع على التوالي، بحسب آخِر سعر معلَن على شاشات التداول، ليسجل متوسط سعر الدولار 15.649 جنيه للشراء، و15.747 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث للبنك المركزى المصري، ووفقًا لتقرير منصة “المال” الإلكترونية اليومي على أسعار العملات الأجنبية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

في بداية التعاملات الصباحية شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه استقرارا ملحوظًا عند 15.63 و15.67 جنيه للشراء، والبيع عند 15.68 إلى 15.73 جنيه للبيع، داخل البنوك العاملة في السوق المحلية وشركات الصرافة.

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سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما استقر سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية السوق المحلية بالبنك الأهلي المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

في بداية التعاملات الصباحية استقرت مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك قناة السويس، بحسب آخِر تحديث للعملة.

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سعر الدولار
سعر الدولار

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

على نفس مستويات أمس واصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه الاستقرار داخل مصر للصرافة عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

أظهر تقرير المالي الصباحي وصول سعر صرف الدولار أمام الجنيه بالبنك الأهلي الكويتي عند 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كأعلى مستوى له.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

بحسب أحدث بيانات شاشات التداول الصباحية بلغ سعر صرف الدولار داخل البنك المصري الخليجي أمام الجنيه 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وحقق سعر الدولار الأمريكي داخل أكبر تجاري خاص في السوق المحلية أمام الجنيه المصرى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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