سعر الدولار اليوم الإثنين 13-3-2023 مقابل الجنيه بنهاية تعاملات البنوك

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سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي

اليوم الإثنين 13-3-2023 مستقراً مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالقطاع المصرفي بمصر، وبلغ متوسط العملة الأمريكية 30.83 جنيه للشراء مقابل 30.93 جنيه للبيع وفقاً لما ورد بأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار الصرف للعملات الأجنبية أمام الجنيه، ويرصد موقع جريدة «المال» خلال هذا النقرير سعري الشراء والبيع لعملة الولايات المتحدة الأمريكية.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه، لـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه، 30.88 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

طُرح سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه، بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعرالدولار في بنك مصر

جاء سعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

عُرض سعر

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه، بقيمة 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

حقق سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك التعمير والإسكان

قُدر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، أمام الجنيه، بقيمة 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك البركة

سجل سعر الدولار في بنك البركة، أمام الجنيه، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك المشرق

طُرح سعر الدولار في بنك المشرق، أمام الجنيه، بقيمة 30.85 جنيه للشراء، 30.95، و للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

جاء سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه، عند 30.75 جنيه للشراء، 30.85 و للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

بلغ سعر

اليوم في بنك سايب، أمام الجنيه، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 و للبيع.