سعر الدولار اليوم الإثنين 13-11-2023 ببداية التعاملات

حافظ سعر الدولار اليوم الإثنين 13-11-2023، على استقراره مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، ووصل متوسط سعر العملة الأمريكية إلى 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع في آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

ويرصد موقع جريدة “المال” تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف وفقًا لشاشات التداول في بداية التعاملات اليومية في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

وحقق سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

ومازال سعر الدولار في بنك مصر على مستواه الأخير عند: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وحافظ سعر الدولار في بنك البركة على استقراره عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وعرض مصرف أبو ظبي الإسلامي، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك المصري الخليجي

وطرح البنك المصري الخليجي، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك الكويت الوطني

وقدّر بنك الكويت الوطني، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك بلوم مصر

وبلغ سعر الدولار في بنك بلوم مصر، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.