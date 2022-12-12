سجل سعر الدولار اليوم الإثنين 12-12-2022، مقابل الجنيه، في بداية التعاملات البنكية، ارتفاع في سعري الشراء والبيع ثلاثة قروش، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ووصل إلى 24.56 جنيه للشراء، 24.64 جنيه للبيع، وفقا لتقرير متوسط أسعار الصرف الصادر عن «البنك المركزى المصرى» الأخير، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير سعر صرف العملة الخضراء، وفقا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والأجنبية والعربية والإسلامية المختلفة.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول ـ مصر

حقق سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول ـ مصر، مقابل الجنيه المصري 24.57 جنيه للشراء، و 24.67 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري، أمام الجنيه المصري بلغ 24.57 جنيه للشراء، و 24.62 للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

أما سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري وصل إلى 24.58 جنيه للشراء، و 24.68 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك أبو ظبي الإسلامي

طرح سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري 24.62 جنيه للشراء، و 24.65 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

وقدر سعر الدولار في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري بــ 24.58 جنيه للشراء، و 24.68 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك أبو ظبى التجارى

سعر الدولار في بنك أبو ظبى التجارى، أمام الجنيه المصري شهد 24.58 جنيه للشراء، و 24.68 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك التجارى الدولى

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك التجارى الدولى، مقابل الجنيه المصري 24.61 جنيه للشراء، و 24.68 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك الاهلى الكويتى

سعر الدولار في البنك الأهلى الكويتى، أمام الجنيه المصري حقق 24.65 جنيه للشراء، و 24.68 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري 24.63 جنيه للشراء، و 24.68 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك الاهلي القطري

ووصل سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي القطري، أمام الجنيه المصري إلى 24.61 جنيه للشراء، و 24.68 للبيع.

سعر العملة الخضراء في ميد بنك

وسعر الدولار في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري طرح بــ 24.63 جنيه للشراء، و 24.68 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

أما سعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه المصري قدر بــ 24.57 جنيه للشراء، و 24.62 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك المشرق

شهد سعر الدولار في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصري 24.60 جنيه للشراء، و 24.65 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري 24.68 جنيه للشراء، و 24.65 للبيع.