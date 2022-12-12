سعر الدولار اليوم الإثنين 12-12-2022 بنهاية التعاملات في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم الإثنين 12-12-2022، ارتفاعًا بمقدار 3 قروش مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات اليومية بالبنوك المصرية، 24.59 جنيه للشراء، و 24.67 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات بموقع البنك المركزي المصري، ويستعرض موقع «المال» تقريرًا يوميًا عن أسعار صرف العملة الخضراء في البنوك الحكومية والخاصة والأجنية والعربية والإسلامية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك، وعدد من المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني، إلى 24.62 جنيه للشراء، و 24.68 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر

وصل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر، إلى 24.58 جنيه للشراء، و 24.68 للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، 24.57 جنيه للشراء، و 24.67 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

وقدّر بنك أبوظبي التجاري، سعر الدولار بـ 24.58جنيه للشراء، و 24.68 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك المشرق

وعرض بنك المشرق، سعر الدولار بـ 24.63 جنيه للشراء، و 24.68 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك سايب

وطرح بنك سايب، سعر الدولار بـ 24.58 جنيه للشراء، و 24.68 للبيع.

سعر عملة أمريكا في ميد بنك

سجل سعر الدولار اليوم في ميد بنك، 24.63 جنيه للشراء، و 24.68 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر، 24.57 جنيه للشراء، و 24.62 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وحقق سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 24.57 جنيه للشراء، و 24.62 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، إلى 24.61 جنيه للشراء، و 24.68 للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الخضراء في بنك الإسكندرية

طرح بنك الإسكندرية، سعر الدولار بـ 24.63 جنيه للشراء، و 24.68 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وقدّر مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر الدولار بـ 24.65 جنيه للشراء، و 24.68 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك المصري الخليجي

وعرض البنك المصري الخليجي، سعر الدولار بـ 24.65 جنيه للشراء، و 24.68 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وصل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي – مصر، إلى 24.65 جنيه للشراء، و 24.68 للبيع.