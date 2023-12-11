سعر الدولار اليوم الإثنين 10-12-2023 في نهاية التعاملات بالبنوك المصرية

استقر سعر الدولار اليوم الإثنين 11-12-2023 على مستوياته الأخيرة مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات البنوك العاملة في مصر، ووصل متوسط سعر العملة الخضراء إلى 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع، وفق آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

وينشر موقع جريدة المال في تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف وفقًا لشاشات التداول المنتشرة في أفرع البنوك، وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني

وعرض بنك الكويت الوطني، سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بـ30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

استقر سعر الدولار في البنك المصري الخليجي عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك القاهرة

وصل سعر الدولار في بنك القاهرة إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في المصرف المتحد

وطرح المصرف المتحد، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك قطر الوطني الأهلي

واستقر سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ومازال سعر الدولار في البنك الأهلي المصري على مستواه الأخير عند: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما سعر الدولار في بنك الإسكندرية، بلغ مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

وقدّر بنك بلوم مصر، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وحقق سعر الدولار في بنك البركة، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، حقق سعر الدولار اليوم مستوى صرف عند: 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.