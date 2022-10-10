سعر الدولار اليوم الإثنين 10-10-2022 بنهاية التعاملات في البنوك

حقق سعر الدولار اليوم الإثنين 10-10-2022، استقرارًا نسبيًا بنهاية التعاملات اليومية في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، إذ حقق متوسط أسعار الصرف مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 19.61 جنيه للشراء، و 19.68 جنيه للبيع، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف العملة الأمريكية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية، في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والإسلامية والعربية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر، مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 19.61 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي، إلى 19.66جنيه للشراء، و 19.69جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية

وحقق سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مستوى صرف عند: 19.64 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي – مصر

أما سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي – مصر، سجل مستوى صرف عند: 19.66 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

أما سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه، في مصرف أبوظبي الإسلامي، فسجل مستوى صرف 19.66 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، إلى 19.61 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك أبوظبي التجاري

وحقق سعر الدولار مقابل الجنيه، في بنك أبوظبي التجاري، مستوى صرف عند: 19.59 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول – مصر

أما سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول – مصر، بلغ مستوى صرف عند: 19.62 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

وحقق سعر الدولار مستوى صرف أمام الجنيه في بنك التنمية الصناعية عند: 19.59 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، مستوى صرف عند: 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في المصرف العربي الدولي

وفي المصرف العربي الدولي، وصل سعر الدولار مقابل الجنيه إلى 19.59جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك سايب، إلى 19.59 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.