سعر الدولار اليوم الإثنين 1-8-2022 في نهاية التعاملات بالبنوك المصرية

حافظ سعر الدولار اليوم الإثنين الموافق الأول من أغسطس على استقراره في نهاية التعاملات بالبنوك المصرية، وبلغ سعره 18.90 جنيه للشراء، و18.98 جنيه للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري، فيما تباينت أسعاره في عدد من البنوك المصرية ما بين 18.88 جنيه للشراء إلى ما قبل 19.00 جنيه للبيع، ويقدم موقع “جريدة المال” بيانًا مفصلًا يستعرض فيه أسعار العملات في عدد من البنوك المصرية الحكومية والخاصة والبنوك الأجنبية وشركات الصرافة المحلية في السوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 18.93 جنيه للشراء، و 18.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري: 18.89 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

أظهرت شاشات التداول اللحظية، تحقيق سعر الدولار أمام الجنيه المصري استقرارًا في البنك الأهلي القطري، وبلغ 18.92 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي، 18.89 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي المصري

أوضحت شاشات التداول اللحظية، وصول سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري: إلى 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي إلى 18.96 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

أظهرت شاشات التداول اللحظية في بنك مصر تسجيل سعر الدولار أمام الجنيه المصري، 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، وصل سعر العملة الخضراء مقابل الجنيه المصري إلى 18.96 جنيه للشراء، و 18.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

في بنك قناة السويس، وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري إلى 18.89 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.