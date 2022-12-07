سعر الدولار اليوم الأكثر بحثًا على جوجل خلال 2022 في مصر

كشف محرك بحث “Google” اليوم عن قوائم “عمليات البحث الأكثر رواجًا لعام 2022” التي تعرض المواضيع الأكثر بحثًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عاكسةً بذلك اهتمامات الأشخاص حول مختلف الأحداث والشخصيات والأغاني والمسلسلات على مدار السنة.

ويستعين الناس حول العالم بمحرك بحث Google لإيجاد واستكشاف معلومات قيّمة عن مختلف المواضيع سواء الترفيهية منها والتعليمية، أو الخاصة بالرياضة والأخبا، و يلعب ” محرك بحث Google “دورًا أساسيًا في مساعدة الأشخاص على الوصول إلى المعلومات القيمة، يعتمد أكثر من ثلثي الأشخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على البحث لمتابعة الأخبار؛ 74% في الإمارات و 62% في السعودية و 68% في مصر.

وأظهرت قوائم العمليات الأكثر بحثًا لهذا العام أنّ سنة 2022 كانت عام التكيف وتقبلّ الأفراد للتغيرات التي حدثت من حولهم في آخر سنتين بسبب الجائحة العالمية وغيرها من العوامل.

و تم إعداد القوائم من خلال النظر إلى المواضيع والأسئلة التي لاقت اهتمامًا متزايدًا من الأفراد مقارنةً بالعام الماضي. إليكم نبذة عن بعض المواضيع التي لفتت الانتباه في عام 2022:

في مصر، احتل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري المرتبة الأولى نسبةً لما تواجهه الدولة من تغييرات اقتصادية متمثّلة في قيمة العملة خلال الأشهر القليلة الماضية. كما تصدّر مؤتمر المناخ “COP 27” الذي استضافته مصر فى شرم الشيخ الفعاليات الأكثر رواجًا لهذا العام.

أما في السعودية، فقد تصدرت منصة التعلم الذكي “مدرستي” قائمة عمليات البحث الأكثر رواجا في المملكة. كما لوحظ اهتمام كبير بالرياضة وخاصةً “كأس العالم ™ 2022” متمثّلة في مباراة السعودية والأرجنتين.

وفي الإمارات، كان للألعاب الإلكترونية نصيبا في قوائم هذا العام مثل لعبة “Wordle” وأما على الصعيد الرياضي، فكانت “كأس العالم للكريكيت” و”كأس العالم ™ 2022 “من ضمن المواضيع الرياضية الأكثر اهتمامًا في الدولة.

وعَلَّقَ نجيب جرار، مدير تسويق المنتجات في “Google” الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “تعكس عمليات البحث الأكثر رواجًا لهذا العام عن كيف استعان الأشخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمحرك بحث “Google” لإيجاد واستكشاف معلومات قيّمة عن مختلف المواضيع سواء الترفيهية منها والتعليمية، أو الخاصة بالرياضة والاخبار”. وأضاف “طالما كانت المعرفة في صميم مهمة “Google” وسنواصل تطوير محرك بحث “Google” لجعله أكثر إفادة للمستخدمين في الوطن العربي وفي جميع أنحاء العالم. “

أما بالنسبة للشخصيات التي استحوذت اهتمام الأفراد في المنطقة، فكان من ضمنها “صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد”، “الملكة إليزابيث الثانية” و”شيرين أبو عاقلة”. كما اهتمّ الأفراد بفعاليات وأحداث ذات صدى واسع مثل “إكسبو 2020″ و”حرب أوكرانيا” و”كأس العالم ™ 2022″.