سعر الدولار اليوم الأربعاء 9-8-2023 مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات البنوك

استقر اليوم الأربعاء 9-8-2023 مقابل الجنيه المصري للشراء والبيع، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، في ختام التعاملات البنكية ، ووصل متوسط سعر الصرف إلى 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويقدم موقع «جريدة المال» فى التقرير اليومي التالي من خلال شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والإسلامية والأجنبية المختلفة، أسعار العملة الخضراء.

سعر الدولار اليوم في ميد بنك

سعر الدولار اليوم في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

سعر الدولار في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك أبو ظبي التجاري

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري، 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك بلوم

سعر في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.