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سعر الدولار اليوم الأربعاء 9-12-2020 في البنوك المصرية

سجلت العملة الخضراء أعلى سعر شراء لها في السوق المصرية عند 15.63 جنيه
الحسينى حسن 10:40 ص, الأربعاء, 9 ديسمبر 20 10:40 ص, الأربعاء, 9 ديسمبر 20

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استقر سعر الدولار أمام الجنيه في أغلب البنوك المصرية مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2020، بعد أن ارتفع قرشا خلال تعاملات أمس.

وصعد متوسط سعر العملة الأمريكية بالبنوك بنحو قرشين منذ بداية شهر ديسمبر الحالى، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

أعلى سعر للعملة الأمريكية

سجلت العملة الخضراء أعلى سعر شراء لها في السوق المصرية عند 15.63 جنيه في نحو 25 بنكًا بمستهل تعاملات اليوم.

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سعر الدولار في بنك عوده

عرض بنك عوده سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB

عرض بنك QNB سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.63 جنيه للبيع، و15.73 للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

تداول بنك الإسكندرية سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه، عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.

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سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

الدولار
الدولار الأمريكي

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

تداول مصرف أبوظبي الإسلامي سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ الدولار أمام الجنيه في بنك مصر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

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سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

عرض البنك التجاري الدولي، الدولار أمام الجنيه، عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

ارتفع سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، مسجلًا 15.615 جنيه للشراء و15.746 جنيه للبيع، مقابل 15.607 جنيه للشراء و15.736 جنيه للشراء أول أمس الإثنين.

تطور سعر الدولار أمام الجنيه بالبنك المركزي خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2020
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بقلم الحسينى حسن

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