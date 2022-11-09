حقق سعر الدولار اليوم الأربعاء 9-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية، ارتفاعًا قدره قرشين في معظم البنوك، وقال البنك المركزي المصري إن متوسط سعر صرف العملة الأمريكية وصل إلى 24.33 جنيه للشراء، و24.41 للبيع، وفقًا لما أفاد به موقع البنك، وتقدم جريدة المال لقرائها بشكل يومي استعراض لصرف العملات العربية والأجنبية.

سعر الدولار اليوم في بنك سايب

سعر الدولار في بنك سايب مقابل الجنيه المصري: 24.32 جنيه للشراء، 24.42 للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك المشرق: 24.37 جنيه للشراء، 24.42 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مقابل الجنيه المصري: 24.30 جنيه للشراء، و24.40 للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية: 24.32 جنيه للشراء، 24.42 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي مقابل الجنيه: 24.38 جنيه للشراء، 24.43 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي: 24.30 جنيه للشراء، 24.40 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري: 24.30 جنيه للشراء، 24.40 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي القطري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 24.32 جنيه للشراء، 24.42 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري: 24.35 جنيه للشراء، 24.42 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 24.35 جنيه للشراء، 24.40 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 24.32 جنيه للشراء، 24.37 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 24.32 جنيه للشراء، 24.37 للبيع.