سعر الدولار اليوم الأربعاء 9-11-2022 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

وصل سعر الدولار اليوم الأربعاء 9-11-2022، ببداية التعاملات اليومية في البنوك بمصر مقابل الجنيه المصري، إلى 24.31 جنيه للشراء، و 24.39 للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك المركزي المصري، ويرصد موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار صرف العملة الأمريكية في البنوك الخاصة والحكومية والعربية والإسلامية والأجنبية، بحسب شاشات التداول اللحظية في أفرع البنوك، وعدد من المواقع الرسمية.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك المصري الخليجي، 24.30 جنيه للشراء، و 24.40 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري، 24.30 جنيه للشراء، و 24.35 للبيع.



سعر العملة الخضراء في بنك البركة

وحقق سعر الدولار في بنك البركة، أمام الجنيه المصري، مستوى صرف عند: 24.30 جنيه للشراء، و 24.40 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، سجل مستوى صرف عند: 24.30 جنيه للشراء، و 24.40 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وقدّر البنك التجاري الدولي، سعر الدولار أمام الجنيه المصري، بـ 24.35 جنيه للشراء، و 24.40 للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

وعرض بنك المشرق، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بـ 24.35 جنيه للشراء، و 24.40 للبيع.

سعر العملة الأمريكية بنك مصر

وفي بنك مصر، حقق سعر الدولار مستوى صرف أمام الجنيه المصري عند: 24.30 جنيه للشراء، و 24.35 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

أما سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك أبوظبي التجاري، وصل إلى 24.30 جنيه للشراء، و 24.40 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي

وعرض البنك العربي الإفريقي الدولي، سعر الدولار أمام الجنيه، بـ 24.31 جنيه للشراء، و 24.38 للبيع.

سعر الدولار مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي، مستوى صرف عند: 24.37 جنيه للشراء، و 24.40 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك الكويت الوطني

وقدّر سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، بـ 24.35 جنيه للشراء، و 24.40 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي القطري، إلى 24.30 جنيه للشراء، و 24.40 للبيع.