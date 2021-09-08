سعر الدولار اليوم الأربعاء 8-9-2021 في البنوك المصرية

ارتفع سعر الدولار اليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021، أمام الجنيه المصري، مقارنة بتعاملات أمس بحسب آخِر سعر معلَن على شاشات التداول، ليسجل متوسط سعر الدولار 15.649 جنيه للشراء، و15.747 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث للبنك المركزى المصري، ووفقًا لتقرير منصة “المال” الإلكترونية اليومي على أسعار العملات الأجنبية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

في بداية التعاملات الصباحية استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه عند 15.63 و15.67 جنيه للشراء، والبيع عند 15.68 إلى 15.73 للبيع، داخل البنوك العاملة في السوق المحلية وشركات الصرافة.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما ارتفع سعر صرف الدولار بالبنك الأهلي المصري إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وصعد الدولار الأمريكي في بداية التعاملات الصباحية أمام الجنيه المصري عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك قناة السويس، بحسب آخِر تحديث للعملة.

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

وارتفعت أسعار شراء وبيع الدولار الأمريكي على مستواه أمام الجنيه داخل مصر للصرافة على استقراره عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

وصعد سعر صرف الدولار بالبنك الأهلي الكويتي عند 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كأعلى مستوى له داخل السوق.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

من ناحية اخرى استقر صرف الدولار داخل البنك المصري الخليجي أمام الجنيه، 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.