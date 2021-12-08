بنـــوك

سعر الدولار اليوم الأربعاء 8-12-2021 في البنوك المصرية

بنك مصر يعرض أقل سعر للدولار
‫محمود الصباغ‬‎ 10:27 ص, الأربعاء, 8 ديسمبر 21 10:27 ص, الأربعاء, 8 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقر سعر صرف الدولار داخل البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة، اليوم الأربعاء 8 ديسمبر 2021، على نفس مستويات أمس بالسوق المحلية، ليسجل متوسط سعر الدولار في مصر مستويات 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وبحسب آخر تحديث للعملة الأمريكية داخل السوق المحلية وصل سعر الصرف أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة إلى مستويات 15.64 جنيه، و15.66 جنيه للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 15.74 جنيه، و15.74 جنيه، بالسوق المصرية.

اقرأ أيضا  أسعار العملات اليوم الثلاثاء 7-12-2021 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وأظهر التقرير الصباحي للمال وصول سعر صرف الدولار الأمريكي على شاشات التداول اللحظية بالبنك الأهلي المصري، إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

داخل بنك مصر استقر سعر الدولار أمام الجنيه داخل بنك مصر على نفس مستويات أمس ؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية، عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  سعر اليورو اليوم السبت 4-12-2021 في السوق المحلية
الدولار جديد
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

استقرت أسعار شراء وبيع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في السوق المحلية عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربى الأفريقي الدولي

أظهر التقرير الصباحي للمال وصول سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

على نفس مستويات أمس جاء سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

ملف الكاتب ‫محمود الصباغ‬‎

اقرأ أيضاً

سعر اليورو اليوم الأربعاء 8-12-2021 في السوق المحلية

فاطمة إمام 10:26 ص, الأربعاء, 8 ديسمبر 21

الاكتتاب فى صندوق مصر كابيتال لأدوات الدين يصل إلى 1.8 مليار جنيه

أحمد البطران 8:46 ص, الأربعاء, 8 ديسمبر 21

وكالة موديز تتمسك بنظرة مستقبلية «مستقرة» للبنوك الخليجية

أيمن عزام 9:57 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21

تباين أسعار العملات اليوم أمام الجنيه بنهاية التعاملات

فاطمة إمام 6:32 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21

انخفاض سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات أمام الجنيه في البنوك

فاطمة إمام 5:38 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21

سعر الدولار اليوم الثلاثاء يصعد بشكل طفيف أمام الجنيه

‫محمود الصباغ‬‎ 5:19 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21