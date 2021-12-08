سعر الدولار اليوم الأربعاء 8-12-2021 في البنوك المصرية

استقر سعر صرف الدولار داخل البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة، اليوم الأربعاء 8 ديسمبر 2021، على نفس مستويات أمس بالسوق المحلية، ليسجل متوسط سعر الدولار في مصر مستويات 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وبحسب آخر تحديث للعملة الأمريكية داخل السوق المحلية وصل سعر الصرف أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة إلى مستويات 15.64 جنيه، و15.66 جنيه للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 15.74 جنيه، و15.74 جنيه، بالسوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وأظهر التقرير الصباحي للمال وصول سعر صرف الدولار الأمريكي على شاشات التداول اللحظية بالبنك الأهلي المصري، إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

داخل بنك مصر استقر سعر الدولار أمام الجنيه داخل بنك مصر على نفس مستويات أمس ؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية، عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

استقرت أسعار شراء وبيع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في السوق المحلية عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربى الأفريقي الدولي

أظهر التقرير الصباحي للمال وصول سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

على نفس مستويات أمس جاء سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.