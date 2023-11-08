سعر الدولار اليوم الأربعاء 8-11-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات البنوك

حقق سعر اليوم الأربعاء 8-11-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية استقرار الشراء والبيع، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ووفقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، وصل متوسط سعر الصرف إلى 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، ويقدم موقع «جريدة المال» أسعار العملة الخضراء، من خلال التقرير اليومي التالي، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والأجنية والعربية والإسلامية المختلفة.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك بلوم

طرح سعر الدولار في بنك بلوم، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

شهد سعر الدولار في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

و سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية

قدر سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

عرض سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك المصري الخليجي

أما سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

حقق سعر الدولار في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري

وصل سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك سايب

بلغ سعر في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري طرح بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.