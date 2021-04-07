سعر الدولار اليوم الأربعاء 7-4-2021 فى البنوك المصرية

حافظ سعر الدولار على مستويات أمس مقابل الجنيه المصري في بداية تداولات اليوم الأربعاء 7-4-2021؛ داخل البنوك العاملة في السوق ، لتتراوح أسعار الشراء داخل السوق بين 15.64 جنيه و15.66 جنيه، فيما جاءت مستويات البيع عند 15.74 جنيه للشراء، و15.66 جنيه، بحسب السعر المعلن على شاشات التداول داخل البنوك.

وتقلبت أسعار الدولار أمام الجنيه ما بين الصعود والهبوط، خلال شهر مارس الحالي، إلا أنها سجلت في المجمل ارتفاعًا طفيفًا بنحو 0.8 قرش على مستوى أسعار فبراير الماضي.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي في الثلاث أيام الماضية قرشا واحدا، بحسب متوسط السعر المعلن من البنك المركزي المصري، ليسجل في نهاية تداولات أمس 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، مقارنة بمستوى 15.645 جنيه للشراء ، و 15.774 جنيه للبيع.

وصعد حجم عمليات الإنتربنك الدولارى بين البنوك «التحويلات بالعملات الأجنبية»، بنسبة 63.4% خلال العام الماضي، لتسجل خلال العام الماضي 56.993 مليار دولار، مقارنة 34.889 مليار دولار في 2019.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر صرف الدولار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل البنك الاهلي المصري، أكبر مصرف حكومي في السوق من حيث الأصول مستوى 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وداخل ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المصرية بنك مصر، استقر سعر صرف الدولار خلال تعاملات اليوم مقابل الجنيه، ليظل عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

استقرت مستويات صرف اليورو البنوك الخاص العاملة في السوق المصرية.. جاء سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه لدى مصرف أبوظبي الإسلامي 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

فيما سجلت العملة الخضراء أمام نظيرها المصري لدى البنك العربي الأفريقي الدولي، 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في بنك عوده

وأظهرت شاشات التداول اللحظية داخل بنك عوده وصول سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع. سعر الدولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وداخل أكبر مصرف خاص من حيث الأصول في السوق المحلية، جاء سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بداية تعاملات اليوم جاءت مستويات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل بنك الإسكندرية جاء سعر الشراء والبيع عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

السعر الأدنى للدولار في السوق المصرية

وفيما يخص أدنى قيمة للدولار الأمريكي في السوق المصرية.. جاء سعر العملة الخضراء عند 15.64 داخل بنك مصر والبنك الأهلي وبنك الإسكندرية.