سعر الدولار اليوم الأربعاء 7-12-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

أظهرت شاشات التداولات اللحظية والمواقع الإلكترونية للبنوك العاملة في السوق المحلية استقرار سعر اليوم الثلاثاء 6-12-2023 أمام نظيره الجنيه المصري على نفس المستويات المعلنة أمس داخل البنوك، ليعرض الموقع الرسمي للبنك المركزي متوسط سعري شراء وبيع عملة الولايات المتحدة عند 30.83 جنيه، للشراء 30.93 جنيه للبيع، لتعرض البوابة الإلكترونية للمال اخر التعاملات على عملة الولايات المتحدة الأمريكية بحسب مسح اجراه فريق المال داخل البنوك الوطنية والخاصة والتجارية والإسلامية، ليأتي السعر عند مستويات:

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

استقر سعر الدولار اليوم أمام عملة مصر المحلية بموقع بنك مصر عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك بلوم مصر

استقر سعر الدولار أمام عملة مصر المحلية بموقع بنك بلوم مصر عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك البركة

وصل سعر الدولار أمام عملة مصر المحلية بموقع بنك البركة إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر أمام عملة مصر المحلية بموقع بنك الكويت الوطني 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في المصرف المتحد

وصل سعر الدولار أمام عملة مصر المحلية بموقع المصرف المتحد إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار أمام عملة مصر المحلية بموقع بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الدولار أمام عملة مصر المحلية بموقع بنك التنمية الصناعية إلى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر العملة الخضراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار أمام عملة مصر المحلية بموقع مصرف أبو ظبي الإسلامي مستوى 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

جاء سعر الدولار أمام عملة مصر المحلية بموقع بنك التعمير والإسكان عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر أمام عملة مصر المحلية بموقع البنك المصري الخليجي مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار اليوم أمام عملة مصر المحلية بموقع البنك الأهلي المصري إلى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.