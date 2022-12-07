استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 7-12-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية بمعظم البنوك، وسجلت العملة الأمريكية في البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف 24.56 جنيه للشراء، 24.64 للبيع، وتقدم جريدة المال رصدًا تفصيليًا لما تستعرضه مواقع البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري لحركة تداول العملة الخضراء أمام الجنيه المصري، وذلك وفقًا لـ 12 بنكا حكوميا وخاصا وعربيا وأجنبيا.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري: 24.62 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 24.54 جنيه للشراء، 24.59 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري: 24.54 جنيه للشراء، 24.59 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول: 24.54 جنيه للشراء، 24.64 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في ميد بنك

سعر الدولار في ميد بنك مقابل الجنيه: 24.60 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك المشرق

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك المشرق: 24.60 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه المصري: 24.54 جنيه للشراء، 24.64 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي الكويتي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي: 24.60 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي مقابل الجنيه المصري: 24.55 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 24.58 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك التنمية الصناعية

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه المصري: 24.54 جنيه للشراء، 24.64 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 24.58 جنيه للشراء، 24.64 للبيع.