سعر الدولار اليوم الأربعاء 7-12-2022 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 7-12-2022، في بداية التعاملات بالبنوك في مصر، مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 24.56 جنيه للشراء، و 24.64 للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار العملات الأجنبية بالموقع الرسمي للبنك المركزي، ويستعرض موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار صرف العملة الخضراء بالبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية، بحسب شاشات التداول اللحظية وعدد من المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي مستوى صرف عند: 24.62 جنيه للشراء، و 24.65 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وحقق سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر، مستوى صرف عند: 24.54 جنيه للشراء، و 24.59 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك البركة

وصل سعر الدولار في بنك البركة مقابل الجنيه المصري بحسب شاشات التداول إلى 24.55 جنيه للشراء، و 24.65 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبينت شاشات التداول في البنك الأهلي المصري، تسجيل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه 24.54 جنيه للشراء، و 24.59 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وأوضحت شاشات التداول وصول سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه إلى 24.58 جنيه للشراء، و 24.64 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وأظهرت شاشات التداول في مصرف أبوظبي، بلوغ سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري 24.62 جنيه للشراء، و 24.65 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك الكويت الوطني

وفي بنك الكويت الوطني، حقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستوى صرف عند: 24.59 جنيه للشراء، و 24.65 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وقدّر المصرف المتحد سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 24.54 جنيه للشراء، و 24.64 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وطرح بنك قناة السويس، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 24.55 جنيه للشراء، و 24.65 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

وعرض البنك الأهلي القطري، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 24.58 جنيه للشراء، و 24.65 للبيع.

سعر علمة أمريكا في بنك التنمية الصناعية

وفي بنك التنمية الصناعية، سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستوى صرف عند: 24.54 جنيه للشراء، و 24.64 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

أما سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري، حقق مستوى صرف عند: 24.54 جنيه للشراء، و 24.64 للبيع.