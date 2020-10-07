سعر الدولار اليوم الأربعاء 7-10-2020 في البنوك المصرية

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في أغلب «البنوك المصرية» في بداية تعاملات اليوم الأربعاء بنحو قرش واحد.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، استقر أمس الثلاثاء، متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية المعاملات عند 15.684 جنيه للشراء، و15.784 جنيه للبيع، لليوم الثاني على التوالي.

17 بنكًا تعرض سعر الدولار عند 15.68 جنيه للشراء

عرض 17 بنكًا سعر الدولار أمام الجنيه عند أعلى مستوى له في السوق المصرية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مسجلًا 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

والبنوك التسعة عشر هي: مصر، الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الإسلامي، المصري الخليجي، مصر إيران، قناة السويس، الأهلي المصري، عوده، المشرق، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، الاستثمار العربي، الأهلي المتحد، التنمية الصناعية، الإمارات دبي الوطني، التعمير والإسكان، HSBC.

10 بنوك تداول العملة الأمريكية عند 15.67 جنيه للشراء

تداول 10 بنوك سعر الدولار أمام الجنيه عند أدنى مستوى له في السوق المصرية في بداية تعاملات اليوم، مسجلًا 15.67 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

وتضم قائمة البنوك كلا من كريدي أجريكول، العربي الأفريقي الدولي، البركة، بلوم، المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، التجاري الدولي، أبوظبي الأول، الإسكندرية، بنك QNB.

سعر الدولار في البنك الأهلي

بلغت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجلت أسعار الدولار أمام الجنيه في بنك مصر نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

تداول البنك التجاري الدولى الدولار أمام الجنيه في بداية التعاملات عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

عرض بنك قطر الوطني الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات الثلاثاء، عند 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع. الدولار الأمريكي

«المركزي»: ارتفاع الودائع الأجنبية غير الحكومية إلى 41.49 مليار دولار نهاية أغسطس

وأظهرت بيانات صادرة من البنك المركزي حصلت «المال» على نسخة منها، ارتفاع الودائع الأجنبية غير الحكومية بنحو 247.59 مليون دولار خلال أغسطس الماضي، لتصل إلى 41.490 مليار دولار، مقابل 41.243 مليار في يوليو السابق عليه.

وارتفعت الودائع تحت الطلب بالدولار خلال أغسطس الماضي بنحو 37.31 مليون دولار، لتصل إلى 8.766 مليار دولار مقابل 8.728 مليار دولار في يوليو 2020.

كما صعدت ودائع لأجل وشهادات الادخار بنحو 210.28 مليون دولار في أغسطس الماضي، لتسجل 32.724 مليار دولار، مقابل 32.514 مليار دولار بنهاية الشهر السابق عليه.