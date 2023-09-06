سعر الدولار اليوم الأربعاء 6-9-2023 مقابل الجنيه المصري بمستهل تعاملات البنوك

حقق سعر اليوم الأربعاء 6-9-2023 مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات البنكية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي متوسط سعر صرف وصل إلى 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 جنيه للبيع، طبقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار العملة الخضراء، بحسب ماكينات الصراف الآلي وشاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والأجنبية والعربية والإسلامية المختلفة.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري، 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

سعر الدولار اليوم في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر الدولار في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

سعر الدولار اليوم في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.