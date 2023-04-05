سعر الدولار اليوم الأربعاء 5-4-2023 مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات فى البنوك

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سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

اليوم الأربعاء 5-4-2023 مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات بالبنوك الأجنبية والمصرية والإسلامية والعربية المختلفة، متوسط سعر صرف وصل إلى 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويقدم موقع «جريدة المال» أسعار العملة الخضراء، طبقا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك الكويت الوطني

قدر سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

شهد سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وصل سعر الدولار في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

طرح سعر الدولار في بنك قناة السويس، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك الأهلي القطري

عرض سعر الدولار في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

قدر سعر

سعر العملة الخضراء في بنك الإسكندرية

في بنك المشرق، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

شهد سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري

وصل سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.