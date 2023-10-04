سعر الدولار اليوم الأربعاء 4-10-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

حافظ القطاع المصرفي المصري على مستويي شراء وبيع سعر اليوم الأربعاء 4-10-2023 أمام عملة مصر المحلية بمستهل التعاملات طوال الأسبوع الجاري بشاشات التداولات اللحظية ومواقع البنوك الإلكترونية ليصل متوسط سعر وحدة النقد الأمريكية إلى 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع، وفقًا لأخر تحديث نشره الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري على صفحته المختصة بنشر متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر، لتعرض المال في تقريرها التالي اخر تعامل على العملة الخضراء في البنوك والتي جاءت عند مستويات:

سعر الدولار اليوم في بنك SAIB

عرضت فروع الشركة المصرفية العربية سعر اليوم أمام الجنيه المصري عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس

جاء سعر الدولار بموقع بنك قناة السويس الإلكتروني أمام العملة المحلية عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك الكويت الوطني

وصل سعر أمام الجنيه المصري بموقع بنك الكويت الوطني الإلكتروني إلى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل موقع البنك الأهلي الكويتي الإلكتروني 30.88 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك التجاري الدولي

في بداية التعاملات جاء سعر الدولار أمام الجنيه بالبنك التجاري الدولي عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، في الختام

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أبقت فروع بنك الإسكندرية على سعر الدولار أمام عملة مصر المحلية بمستويات 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

أظهرت شاشات التداولات وصول سعر الدولار أمام الجنيه ببنك التنمية الصناعية إلى 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

أظهر الموقع الإلكتروني لبنك بلوم مصر وصول سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

في بداية التعاملات عرضت فروع إيجي بنك سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار أمام العملة المحلية في مصر ببداية التعاملات ببنك مصر إلى 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

على مستوى سعر الدولار اليوم بالبنوك الإسلامية.. سجل بمصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.