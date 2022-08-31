سعر الدولار اليوم الأربعاء 31-8-2022 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات

حقق سعر الدولار اليوم الأربعاء 31-8-2022 استقرارًا نسبيًّا في بداية التعاملات البنكية اليومية بعد ارتفاعه أمس الثلاثاء بنهاية التعاملات مقدار قرش إلى قرشين، ووصل وفقًا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري: 19.18 جنيه للشراء، و 19.25 جنيه للبيع، ويرصد موقع «جريدة المال» في بيان تفصيلي، أسعار صرف العملة الأمريكية عبر المواقع الرسمية للبنوك الحكومية والخاصّة والأجنبية والإسلامية والتجارية العاملة في السوق المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدولار 19.16 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع، في بنك الكويت الوطني.

سعر صرف عملة الولايات المتحدة الأمريكية في البنك التجاري الدولي

وحقق سعر صرف الدولار: 19.16 جنيه للشراء، و 19.36 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي.

سعر صرف العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار إلى 19.20 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار في بنك مصر

وبلغ سعر صرف الدولار، 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما وصل سعر الدولار اليوم إلى 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 19.23 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأمريكية في بنك التنمية الصناعية

في بنك التنمية الصناعية، بلغ سعر الدولار 19.16 جنيه للشراء، و19.26 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

حقق سعر الدولار في البنك الأهلي القطري، ارتفاعًا ليصل إلى 19.19 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سجل سعر الدولار اليوم في بنك البركة، 19.14 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي

وصل سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي، إلى 19.16 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدولار: 19.23 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع، في البنك المصري الخليجي.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي أمام الجنيه المصري، 19.23 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.