سعر الدولار اليوم الأربعاء 31-8-2022 في نهاية التعاملات

شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 31-8-2022، في نهاية التعاملات اليومية، مقابل الجنيه المصري، استقرارًا نسبيًا، وسجل متوسط سعره في البنك المركزي المصري، وفق ما ذكره أحدث تقرير على موقع البنك، 19.18 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع، ويرصد موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا، يستعرض متوسط سعر صرف العملة الأمريكية، داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة والعربية والأجنبية العاملة في السوق المصرفية المصرية، حسب ما أظهرته شاشات التداول اللحظية في فروع البنوك.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري NBE

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، إلى 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي 19.20 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية ALEXBANK

سجل سعر العملة الخضراء أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 19.20 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي AAI

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في البنك العربي الأفريقي الدولي، 19.16 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك المصري الخليجي EGBANK

وصل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي أمام الجنيه المصري، إلى 19.23 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي ADIB

بلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 19.23 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك بلوم مصر BLOM BANK EGYPT

بلغ سعر صرف الدولار في بنك بلوم مصر أمام الجنيه المصري، 19.16 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر BANQUE MISR

سجل سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري، 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي aBK

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي أمام الجنيه المصري، 19.23 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف العربي الدولي

حقق سعر الدولار في بنك المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه المصري، 19.16 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك التنمية الصناعية IDB

وصل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية أمام الجنيه المصري، إلى 19.16 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وصل سعر الدولار اليوم في بنك البركة مقابل الجنيه المصري، إلى 19.16 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.