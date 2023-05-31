سعر الدولار اليوم الأربعاء 31-5-2023 مقابل الجنيه المصري

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سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني

اليوم الأربعاء 31-5-2023 أمام الجنيه المصري مقارنة بمستويات أمس، على شاشات التداولات والمواقع الرسمية للبنوك العاملة في السوق المحلية، بحسب اخر تحديث على متوسط سعر العملة الأمريكية المعلنة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري جاء السعر عند 30.84 جنيه، و 30.93 للبيع، وفقا لما ورد في التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري بأسعار صرف العملات، ويرصد موقع جريدة «المال» سعر صرف العملة الأمريكية بمواقع البنوك الرسمية على شبكة الإنترنت وماكينات الصراف الآلي.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري ببنك الكويت الوطني عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وحافظ سعر الدولار أمام الجنيه داخل فروع البنك الأهلي المصري ببداية التعاملات الصباحية عند 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وجاء سعر الدولار في بداية التعاملات أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك مصر عند 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

ووصل سعر الدولار اليوم في بداية التعاملات أمام الجنيه بالبنك التجاري الدولي عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الدولار

سعر عملة أمريكا فى بنك الإسكندرية

بلغ سعر

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك أبو ظبي التجاري

ر أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات ببنك الإسكندرية إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.

جاء سعر الدولار بفروع بنك أبو ظبي التجاري عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه في بداية التعاملات بفروع بنك كريدي أجريكول على مستويات 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك بلوم مصر

ووصل سعر الدولار في بداية التعاملات أمام الجنيه داخل فروع بلوم مصر مستوى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات ببنك التعمير والإسكان عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

حافظ سعر

اليوم على مستواه أمام ببنك التعمير والإسكان عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.