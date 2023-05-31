سعر الدولار اليوم الأربعاء 31-5-2023 مقابل الجنيه المصري

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سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني
وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري ببنك الكويت الوطني عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وحافظ سعر الدولار أمام الجنيه داخل فروع البنك الأهلي المصري ببداية التعاملات الصباحية عند 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
وجاء سعر الدولار في بداية التعاملات أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك مصر عند 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
ووصل سعر الدولار اليوم في بداية التعاملات أمام الجنيه بالبنك التجاري الدولي عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.
سعر عملة أمريكا فى بنك الإسكندرية
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سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك أبو ظبي التجاري
جاء سعر الدولار بفروع بنك أبو ظبي التجاري عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
واستقر سعر الدولار أمام الجنيه في بداية التعاملات بفروع بنك كريدي أجريكول على مستويات 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر العملة الأمريكية في بنك بلوم مصر
ووصل سعر الدولار في بداية التعاملات أمام الجنيه داخل فروع بلوم مصر مستوى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
وصل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات ببنك التعمير والإسكان عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
حافظ سعر