سعر الدولار اليوم الأربعاء 30-8-2023 ببداية التعاملات مقابل الجنيه المصري

حافظ سعر اليوم الأربعاء 30-8-2023 على استقراره مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات بالبنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، ليسجل متوسط سعر صرف العملة الأمريكية بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

وينشر موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف الدولار وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في الأفرع وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

استقر سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي عند: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك مصر

ومازال سعر الدولار في بنك مصر محافظًا على مستواه الأخير عند: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري

أما سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، حقق مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدولار في بنك القاهرة، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

وصل سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك المصري الخليجي

وحقق سعر الدولار في البنك المصري الخلجيي، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وعرض بنك البركة، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في المصرف المتحد

وقدّر المصرف المتحد، سعر مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وطرح بنك قناة السويس، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

وفي بنك سايب، وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.