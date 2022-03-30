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سعر الدولار اليوم الأربعاء 30-3-2022 في البنوك المصرية

بنك قناة السويس يقدم السعر الادنى
‫محمود الصباغ‬‎ 8:06 ص, الأربعاء, 30 مارس 22 8:06 ص, الأربعاء, 30 مارس 22

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استقر  سعر الدولار اليوم الأربعاء 30 مارس 2022 مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات داخل عدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليسجل متوسط سعر الدولار في مصر مستوى 18.274 جنيه للشراء، و18.374 للبيع، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، ووفقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” الإلكترونية خدمة لقرائها.

سعر الدولار في البنوك

وأظهرت التعاملات الصباحية أن سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة يتراوح بين 18.30 جنيه، و18.35 جنيه للشراء، فيما تتراوح أسعار البيع بين 18.39 جنيه، و18.38 بالسوق المصرية.

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سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر شراء الدولار مقابل الجنيه المصري عند مستوى 18.27 جنيه، بينما بلغ 18.37 للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

ووصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية العاملة بالسوق المحلية المصرية، جاء عند مستوى 18.27 جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع.

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الدولار جديد
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

عرضت فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة في السوق، سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 18.27 جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

أظهر التقرير الصباحي للمال استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 18.27 جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

بينما بلغمستويات سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس إلى 18.26 جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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