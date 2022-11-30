سعر الدولار اليوم الأربعاء 30-11-2022 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات البنكية

شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 30-11-2022 بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصرى، استقرارا في سعرى الشراء والبيع، مقابل الجنيه المصرى في نهاية التعاملات البنكية، ووصل إلى 24.52 جنيه للشراء، 24.59 جنيه للبيع، بحسب تقرير متوسط أسعار الصرف الصادر عن «البنك المركزى المصرى» الأخير، وتستعرض بوابة «المال نيوز» في التقرير التالى سعر صرف العملة الخضراء، وفقا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك المختلفة.

سعر الدولار اليوم في بنك المشرق

سعر الدولار في بنك المشرق حقق مقابل الجنيه المصرى، 24.55 جنيه للشراء، و 24.60 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك الاهلى الكويتى

أما سعر الدولار في البنك الأهلى الكويتى، أمام الجنيه المصري وصل إلى 24.55 جنيه للشراء، و 24.60 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجارى الدولى

بلغ سعر الدولار في البنك التجارى الدولى، مقابل الجنيه المصرى، 24.54 جنيه للشراء، و 24.60 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك أبو ظبى الإسلامى

وسجل سعر الدولار في بنك أبو ظبى الإسلامى، أمام الجنيه المصري 24.58 جنيه للشراء، و 24.60 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

قدر سعر الدولار اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصرى بــ 24.50 جنيه للشراء، و 24.55 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلى المصرى

شهد سعر الدولار في البنك الاهلى المصري، أمام الجنيه المصرى، 24.50 جنيه للشراء، و 24.55 للبيع.

سعر عملة أمريكا في ميد بنك

حقق سعر الدولار في ميد بنك، مقابل الجنيه المصرى، 24.54 جنيه للشراء، و 24.61 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبى التجارى

سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبى التجارى، أمام الجنيه المصري وصل إلى 24.50 جنيه للشراء، و 24.60 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصرى 24.53 جنيه للشراء، و 24.60 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

أما سعر الدولار في بنك سايب، فسجل أمام الجنيه المصري، 24.50 جنيه للشراء، و 24.60 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك بلوم

قدر سعر الدولار اليوم في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصرى بــ 24.50 جنيه للشراء، و 24.60 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك المصري الخليجى

و شهد سعر الدولار في البنك المصرى الخليجى، أمام الجنيه المصرى، 24.58 جنيه للشراء، و 24.61 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك كريدي أجريكول ـ مصر

حقق سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول ـ مصر، مقابل الجنيه المصرى، 24.50 جنيه للشراء، و 24.60 للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربى

وصل سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربى، أمام الجنيه المصري إلى 24.58 جنيه للشراء، و 24.61 للبيع.