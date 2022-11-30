استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 30-11-2022 في بداية التعاملات البنكية اليومية في عدد من البنوك، فيما زاد قرش واحد في بنك واحد، وسجلت العملة الأمريكية متوسط سعر صرف في البنك المركزي المصري 24.52 جنيه للشراء، و24.59 للبيع، بحسب آخر تحديث صادر عن البنك المركزي مساء الثلاثاء، وتقدم جريدة المال استعراضًا تفصيليًا يوميًا لأسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري في أكثر من بنك.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 24.50 جنيه للشراء، 24.55 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي الكويتي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي: 24.55 جنيه للشراء، 24.60 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه: 24.58 جنيه للشراء، 24.60 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري: 24.50 جنيه للشراء، و24.55 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في ميد بنك

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ميد بنك: 24.54 جنيه للشراء، 24.61 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك بلوم مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر: 24.50 جنيه للشراء، 24.60 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 24.50 جنيه للشراء، 24.60 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي القطري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 24.54 جنيه للشراء، 24.60 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري: 24.50 جنيه للشراء، 24.60 للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

سعر الدولار اليوم في بنك المشرق مقابل الجنيه المصري: 24.55 جنيه للشراء، 24.60 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 24.54 جنيه للشراء، 24.60 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري: 24.53 جنيه للشراء، 24.60 للبيع.