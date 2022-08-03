استقر متوسط سعر الدولار اليوم الأربعاء 3-8-2022 في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية 18.98 جنيه للشراء، و 19.06 جنيه للبيع، وفقًا لموقع البنك المركزي المصري الرسمي، وارتفعت أسعار عملة أكبر احتياطي نقدي في العالم بالبنوك المصرية الأخرى في منتصف تعاملات أمس، ويعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالي بيانًا تفصيليًّا سعر العملة الخضراء على المواقع الرسمية للبنوك المصرية الخاصّة والحكومية العاملة بالسوق المحلية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وارتفع سعر الدولار في البنك الأهلي، أكبر البنوك الحكومية حيث وصل لمستوى 18.99 جنيه للشراء، و 19.05 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك مصر

وتوافق سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه مع البنك الأهلي حيث وصل إلى 18.99 جنيه للشراء، و 19.05 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك التجاري الدولي CIB

وجاء سعر العملة الخضراء أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 19.01 جنيه للشراء، و 19.07 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي القطري QNB

وتوافق سعر صرف الدولار في البنك الأهلي القطري مع سعر صرفه في البنك التجاري الدولي: 19.01 جنيه للشراء، و 19.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر عملة الولايات المتحدة في بنك الإسكندرية

ووصل سعر عملة الولايات المتحدة في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري: 18.97 جنيه للشراء، و 19.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

وبحسب الموقع الرسمي لبنك أبو ظبي الإسلامي، فإنَّ سعر عملة الدولار قد ارتفع لمستوى 19.04 جنيه للشراء، و 19.07 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك العربي الإفريقي

في حين ارتفع سعر العملة الخضراء في البنك العربي الإفريقي إلى مستوى 18.97 جنيه للشراء، و 19.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس، وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى 18.97 جنيه للشراء، و 19.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي EGBANK

بينما ارتفع متوسط سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك المصري الخليجي: 19.04 جنيه للشراء، و 19.07 جنيه للبيع.