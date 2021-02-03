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سعر الدولار اليوم الأربعاء 3-2-2020 في البنوك المصرية

المصرف العربي الدولي يعرض الدولار عند أدنى مستوى في السوق
الحسينى حسن 6:00 ص, الأربعاء, 3 فبراير 21 6:00 ص, الأربعاء, 3 فبراير 21

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واصل سعر الدولار أمام الجنيه استقراره في البنوك المصرية بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 3 فبراير 2021، بعد أن أنهى تعاملات الأمس على استقرار نسبي، ليسجل في المتوسط 15.676 جنيه للشراء، و15.776 جنيه للبيع.

ومنذ بداية فبراير الجاري، لن تشهد العملة الأمريكية أي تغيرات كبيرة، بل ظلت مستقرة عند نفس المستويات التي اختتم بها تعاملات الشهر الماضي، والذي شهدت خلاله تأرجحا ما بين الصعود والهبوط، إلا إنها في المجمل تكون أنهت الشهر متراجعة بنحو قرش واحد، طبقا لبيانات البنك المركزي المصرى.

وبحسب أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي، صعدت الودائع الأجنبية بالبنوك بقيمة 147.9 مليون دولار، خلال العام الماضي، لتصل إلى مستوى 41.108 مليار دولار.

الدولار
الدولار

السعر الأعلى للدولار في السوق المصرية

سجلت العملة الأمريكية أعلى مستوى لها بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء، عند 15.68 جنيه للشراء، لدى نحو 24 بنكًا في السوق المصرية.

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وتضم قائمة البنوك: بنك كريدي أجريكول، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك أبوظبي التجاري، بنك المشرق، بنك عوده، بنك الاستثمار العربي، بنك قناة السويس، البنك الأهلي الكويتي، المصرف المتحد، البنك المصري لتنمية الصادرات، بنك الإمارات دبي الوطني.

سعر الدولار في بنك مصر

تداول بنك مصر -ثاني أكبر البنوك في السوق المصرية من حيث الأصول- سعر العملة الأمريكية، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار أمام الجنيه لدى البنك الأهلي المصري، في مستهل التعاملات مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، وليكون بذلك أدنى سعر في السوق المصرية.

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كما يعرض المصرف العربي الدولي، سعر العملة الخضراء أمام الجنيه، عند نفس المستويات.

سعر الدولار في بنك HSBC

تداول بنك HSBC سعر العملة الخضراء أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم عند مستوى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

قام بنك التنمية الصناعية، بعرض سعر الدولار أمام الجنيه عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

وفي بنك المشرق، بلغ سعر الدولار في ختام التعاملات مستوى 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سجل سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه لدى بنك الكويت الوطني، مستوى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

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سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

تداول سعر الدولار أمام الجنيه لدى البنك التجاري الدولي، عند مستوى 15.68 جنيه للشراء و15.78 للبيع، ليكون بذلك السعر مستقرًا لديه منذ ختام تعاملات يناير الماضي.

تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال عام 2020

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

افتتحت العملة الأمريكية تعاملاتها أمام الجنيه، اليوم الأربعاء، عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع، لدى البنك العقاري المصري العربي.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه -الذي يتم التداول به في المؤسسات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية- في ختام تعاملات أمس، مستوى 15.663 جنيه للشراء و15.795 جنيه للبيع.

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بقلم الحسينى حسن

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