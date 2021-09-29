بنـــوك

سعر الدولار اليوم الأربعاء 29-9-2021 في البنوك المصرية

البنوك الحكومية تواصل تقديم أدنى مستوى له
‫محمود الصباغ‬‎ 9:00 ص, الأربعاء, 29 سبتمبر 21 9:00 ص, الأربعاء, 29 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت مستويات سعر الدولار، حالة من الاستقرار في بداية التعاملات اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، على نفس مستويات أمس، أمام الجنيه، بحسب آخِر تحديث للأسعار ، ليسجل متوسط سعر الدولار اليوم 15.660 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث للبنك المركزى المصري، ووفقًا لتقرير منصة “المال” الإلكترونية اليومي على أسعار العملات الأجنبية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

وجاء سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بين 15.63 و15.67 جنيه للشراء، والبيع عند 15.68و15.73 جنيه، داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية وشركات الصرافة.

اقرأ أيضا  سعر اليورو ينخفض إلى دون مستوى 85 روبل للمرة الأولى منذ يوليو 2020

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما وصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظ

سعر الدولار في بنك قناة السويس

اظهرت مستويات سعر الدولار اليوم داخل بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة.

اقرأ أيضا  «تنمية المشروعات» يضخ 54 مليون جنيه لتشغيل العمالة غير المنتظمة

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

وعلى صعيد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي الكويتي وصل عند مستويات 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كأعلى مستوى له.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

أظهرت شاشات التداول اللحظية داخل الببنك المصري الخليجي وصول الدولار في بداية التعاملات الصباحية أمام الجنيه المصري إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

داخل أكبر بنك خاص في السوق المحلية، البنك التجاري الدولي وصول سعر الدولار أمام الجنيه عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  استقرار سعر اليورو اليوم أمام الجنيه بنهاية التعاملات

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

ملف الكاتب ‫محمود الصباغ‬‎

اقرأ أيضاً

سعر اليورو اليوم الأر بعاء 29-9-2021 في مصر

فاطمة إمام 9:00 ص, الأربعاء, 29 سبتمبر 21

سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 29-9-2021 في مصر

فاطمة إمام 9:00 ص, الأربعاء, 29 سبتمبر 21

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 29-9-2021 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 9:00 ص, الأربعاء, 29 سبتمبر 21

أسعار العملات اليوم الأربعاء 29-9-2021 في مصر

فاطمة إمام 12:00 ص, الأربعاء, 29 سبتمبر 21

استقرار سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

‫محمود الصباغ‬‎ 7:37 م, الثلاثاء, 28 سبتمبر 21

البنك الأهلي يحصل على موافقة «المركزي السعودي» لفتح فرعه بالمملكة

‫محمود الصباغ‬‎ 7:30 م, الثلاثاء, 28 سبتمبر 21