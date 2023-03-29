سعر الدولار اليوم الأربعاء 29-3-2023 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات بالبنوك

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سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

اليوم الأربعاء 29-3-2023 على استقرار سعري الصرف مقابل الجنيه، في نهاية التعاملات بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ووصل متوسط سعر الصرف إلى 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي أسعار صرف العملة الخضراء، وفقا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك الأجنبية والعربية والإسلامية والمصرية المختلفة.

حقق سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك أبو ظبي التجاري

طرح سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

شهد سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

قدر سعر الدولار في بنك البركة، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر عملة أمريكا في ميد بنك

سجل سعر الدولار في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه المصري إلى 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

بلغ سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك الاستثمار العربي

عرض سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

حقق سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

طرح سعر

سعر عملة أمريكا في البنك التجاري الدولي

في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري بـ 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

شهد سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

قدر سعر الدولار اليوم في بنك سايب، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.