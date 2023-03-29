سعر الدولار اليوم الأربعاء 29-3-2023 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات بالبنوك

حافظ سعر
سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
حقق سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر العملة الخضراء في بنك أبو ظبي التجاري
طرح سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
شهد سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة
قدر سعر الدولار في بنك البركة، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر عملة أمريكا في ميد بنك
سجل سعر الدولار في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
وصل سعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه المصري إلى 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي
بلغ سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر العملة الخضراء في بنك الاستثمار العربي
عرض سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
حقق سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
طرح سعر
سعر عملة أمريكا في البنك التجاري الدولي
شهد سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك سايب
قدر سعر الدولار اليوم في بنك سايب، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.