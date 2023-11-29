سعر الدولار اليوم الأربعاء 29-11-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات

حافظ سعر الدولار اليوم الأربعاء 29-11-2023 على مستوياته الأخيرة مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات بالبنوك العاملة في مصر، ووصل متوسط سعر العملة الخضراء في آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري إلى 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.

وبحسب شاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية، تنشر جريدة المال تقريرًا تفصيليًّا عن أسعار صرف .

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وما زال سعر الدولار في بنك مصر محافظًا على مستوياته الأخيرة عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وبلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر

وحقق سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري

وحافظ سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري على مستواه الاخير عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

وفي بنك قطر الوطني الأهلي، سجل سعر مستوى صرف عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية

وقدّر بنك الإسكندرية سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

أما سعر الدولار في المصرف المتحد فبلغ مستوى صرف عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك القاهرة

وطرح بنك القاهرة، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وعرض البنك المصري الخليجي سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بـ30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.