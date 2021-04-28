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سعر الدولار اليوم الأربعاء 28-4-2021 في البنوك المصرية

البنك الأهلي يقدم سعر الشراء الاقل في السوق المصرية
‫محمود الصباغ‬‎ 2:47 م, الأربعاء, 28 أبريل 21 2:47 م, الأربعاء, 28 أبريل 21

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يواصل سعر الدولار لليوم الرابع على التوالي في الحفاظ على مستواه مقابل الجنيه المصري، ليبدأ اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021 مستكملا مسيره استقرار بنفس مستويات أمس أمام الجنيه المصري بفروع البنوك الأجنبية والمحلية التي تعمل بالسوق المحلية، لتستعرض البنوك اسعار الشراء بين 15.61 و15.65 جنيه، ومستويات بيع العملة بين 15.71 و15.74 جنيه.

وعلى الجانب الاخر من سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الرئيسية العالمية ، واجه تراجعا إلى قاع قرابة ثمانية أسابيع مقابل عملات رئيسية أخرى في تعاملات أول الإثتين تزامنا مع تكهنات بأن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” جيروم باول سيتجنب محادثات بشأن تخفيف مشتريات السندات خلال اجتماع هذا الأسبوع، حسبما ذكرت رويترز.

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سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بحسب أخر تحديثات البنك المركزي المصري على اسعار العملات استقر مستوى متوسط سعر الدولار الأمريكي على نفس مستويات أول أمس فى البنك المركزي المصري عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

استعرض البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي يعمل بالسوق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

الدولار
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك مصر

ووبحسب اخر التحديثات على ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المصرية، بحسب آخر التحديثات على شاشات التداول اللحظية داخل البنك، إلى مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

بين تقرير المال اليومي على اسعار اسعار العملات وصول سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل ببنك قطر الوطني الأهلي إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع في بداية التعاملات الصباحية.

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سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

وبحسب السعر المعلن على شاشات التداول اللحظية داخل البنك العقاري المصري العربي، وصول سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

في بداية التداولات الصباحية اليوم على صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري المعلن على الموقع الإلكتروني داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية ببداية التعاملات عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

الدولار
صرف الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

فيما يخص سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المتحد جاء مستواه على شاشات التداول اللحظية فى فروعه عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

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أدنى سعر للدولار في السوق المصرية

وفيما يخص السعر الاقل للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري يواصل أكبر بنكين حكوميين في السوق المحلية المصرية البنك الأهلي المصري وبنك مصر،في عرض السعر عند 15.61 جنيه.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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