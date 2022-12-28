ارتفع سعر الدولار اليوم الأربعاء 28-12-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية قرشين في سعريّ الشراء والبيع بالبنوك، وهو ارتفاع حققته العملة الأمريكية اليوم بعد أسابيع من الاستقرار الملحوظ في سعرها، ووصل متوسط سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري إلى 24.68 جنيه للشراء، 24.76 للبيع، وفي هذا التقرير تلقي جريدة المال الضوء على أبرز ما شهدته حركة العملة الخضراء أمام العملة المصرية في البنوك العاملة بمصر.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي اليوناني

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني مقابل الجنيه المصري: 24.65 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي: 24.65 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري مقابل الجنيه المصري: 24.70 جنيه للشراء، 24.77 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني: 24.71 جنيه للشراء، 24.77 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر الدولار في المصرف المتحد مقابل الجنيه: 24.67 جنيه للشراء، 24.77 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 24.66 جنيه للشراء، 24.71 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري: 24.72 جنيه للشراء، 24.77 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 24.70 جنيه للشراء، 24.77 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري: 24.66 جنيه للشراء، 24.71 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر: 24.67 جنيه للشراء، 24.77 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك البركة

سعر الدولار في بنك البركة مقابل الجنيه المصري: 24.67 جنيه للشراء، 24.77 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك المشرق

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك المشرق: 24.72 جنيه للشراء، 24.77 للبيع.