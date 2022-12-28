سعر الدولار اليوم الأربعاء 28-12-2022 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 28-12-2022، ببداية عمليات التداول على العملات بالبنوك العاملة في مصر، مستوى صرف عند: 24.67 جنيه للشراء، و 24.74 للبيع، وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي عن متوسط أسعار صرف العملات في السوق مقابل الجنيه المصري، ويرصد موقع «جريدة المال» في هذا التقرير اليومي التفصيلي أسعار العملة الأمريكية بحسب شاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك.

سعر الدولار اليوم البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، 24.70 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر

حقق سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مصر، 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر الدولار مستوى صرف عند: 24.66 جنيه للشراء، و 24.71 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

أما سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، حقق مستوى صرف عند: 24.74 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، إلى 24.66 جنيه للشراء، و 24.71 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك الكويت الوطني

وسجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني أمام الجنيه المصري، 24.69 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وطرح المصرف المتحد، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 24.67 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

وعرض البنك الأهلي القطري، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 24.70 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وقدّر مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 24.74 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك «MIDBANK»

وبلغ سعر الدولار في ميد بنك «MIDBANK» مقابل الجنيه المصري، 24.70 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك سايب «SAIB»

وحقق سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك سايب «SAIB»، 24.67 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري، إلى 24.72 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.