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سعر الدولار اليوم الأربعاء 27-10-2021 في البنوك المصرية

البنوك الحكومية تعرض أقل مستوى للدولار
‫محمود الصباغ‬‎ 9:11 ص, الأربعاء, 27 أكتوبر 21 9:11 ص, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

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يواصل سعر الدولار استقراره اليوم الاربعاء 27 أكتوبر 2021 فى البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرية، علي نفس مستويات أمس ليأتي سعر الدولار في مصر عند 15.63 و15.67 جنيه للشراء، والبيع عند 15.68 إلى 15.73 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

ووصل سعر شراء وبيع الدولار داخل أكبر مصرف تجاري خاص في السوق المحلية أمام الجنيه المصري عند 15.56جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

على نفس مستويات أمس جاء سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند 15.56 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار
سعر الدولار

سعر الدولار في بنك قناة السويس

داخل شبكة فروع بنك قناة السويس جاء سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

تعرض شركة مصر للصرافة سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات عند 15.62 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

بنفس مستويات امس جاء سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي الكويتي عند 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كأعلى مستوى له.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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