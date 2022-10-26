سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-10-2022 بنهاية التعاملات في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-10-2022، في نهاية التعاملات مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المصرية، 19.67 جنيه للشراء، و 19.74 جنيه للبيع، حيث ارتفع بمقدار قرشين للبيع والشراء، بحسب متوسط أسعار الصرف في البنك المركزي المصري، ويقدم موقع «المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار صرف العملة الأمريكية في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بالفروع المنتشرة على مستوى الجمهورية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، إلى 19.67 جنيه للشراء، و 19.73 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وحقق سعر الدولار في بنك مصر، مستوى صرف عند: 19.67 جنيه للشراء، و 19.73 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مستوى صرف عند: 19.69 جنيه للشراء، و 19.75 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مستوى صرف عند: 19.70 جنيه للشراء، و 19.75 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

أما سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه، في مصرف أبوظبي الإسلامي، حققت مستوى صرف عند: 19.72 جنيه للشراء، و 19.75 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وفي البنك المصري الخليجي، شهد سعر الدولار مستوى صرف عند: 19.72 جنيه للشراء، و 19.75 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الإفريقي الدولي

وعرض البنك العربي الإفريقي الدولي، سعر الدولار أمام الجنيه، بـ19.67 جنيه للشراء، و 19.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وقدّر بنك البركة، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بـ19.63 جنيه للشراء، و 19.73 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وفي بنك الكويت الوطني، وصل سعر الدولار أمام الجنيه إلى 19.65 جنيه للشراء، و 19.75 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد، مستوى صرف عند: 19.69 جنيه للشراء، و 19.75 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس

وحقق سعر الدولار في بنك قناة السويس، مستوى صرف عند: 19.67 جنيه للشراء، و 19.75 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

وقدّر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري، 19.69 جنيه للشراء، و 19.75 للبيع.