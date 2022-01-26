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سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-1-2022 في البنوك المصرية

متوسط سعر الدولار في مصر عند 15.660 جنيه للشراء، و15.757 للبيع
‫محمود الصباغ‬‎ 8:19 ص, الأربعاء, 26 يناير 22 8:19 ص, الأربعاء, 26 يناير 22

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استقر سعر الدولار في مصر منذ بداية الأسبوع الجاري، مستكملا في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 26يناير 2022 مسيرة استقراره مقابل الجنيه داخل شبكة فروع عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه منصة “المال” الإلكترونية خدمة لقرائها، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 15.660 جنيه للشراء، و15.757 للبيع.

سعر الدولار في البنوك

وفي بداية التعاملات الصباحية جاءت مستويات شراء وبيع الدولار الأمريكي أمام الجنيه داخل البنوك وشركات الصرافة، 15.62 جنيه، و15.66 للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 بالسوق المصرية.

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سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وأظهرت احدث تقارير المال على اسعار العملات ستقرار سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أحد أكبر البنوك الحكومية عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وعلى نفس مستويات الشراء والبيع امس بينت مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية أمام الجنيه، إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

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الدولار جديد
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

على نفس المسار استقرت مستويات شراء وبيع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في السوق، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

في بداية التعاملات الصباحية استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي 15.64 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

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سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

اظهر التقرير الصباحي للمال وصول سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك القاهرة مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك المصرف المتحد

في بداية التعاملات الصباحية استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المصرف المتحد 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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