سعر الدولار اليوم الأربعاء 25-10-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

استقر سعر اليوم الأربعاء 25-10-2023 أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات على شاشات التداولات الموجودة داخل فروع البنوك المنتشرة داخل أنحاء الجمهورية، إضافة الى التواصل مع خدمة عملاء بعض البنوك أو المواقع الرسمية للمصارف العاملة في السوق المحلية، ليصل متوسط سعر عملة الولايات المتحدة الامريكية في مصر إلى 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه لبيع، بحسب التحديث الأخير على موقع البنك المركزي المصري، جاء سعري شراء وبيع الدولار في البنوك على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

أظهرت شاشات التداولات وصول سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلي المصري ببداية التعاملات عند 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك مصر

عرض بنك مصر سعر الدولار أمام الجنيه المصري ببداية التعاملات عند مستوى 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك القاهرة

أظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

حافظ سعر الدولار على مستواه امام الجنيه المصري بموقع بنك الإسكندرية الإلكتروني عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك المصري الخليجي

داخل فروع البنك المصري الخليجي جاء سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

في بداية التعاملات جاء سعر أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك التعمير والإسكان عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي

داخل أكبر بنوك القطاع الخاص جاء سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الامريكية في بنك SAIB

كما أبقى بنك SAIB على سعر الدولار أمام العملة المحلية لمصر عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

جاء سعر الدولار أمام نظيره المصري ببنك الكويت الوطني في بداية التعاملات عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في مصرف أبوظبي الإسلامي

حافظ الدولار اليوم ببداية التعاملات الصباحية داخل فروع مصرف أبوظبي الإسلامي عند 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.