ارتفع سعر الدولار اليوم الأربعاء 24-8-2022 في نهاية التعاملات اليومية بالبنوك بشكل طفيف، وبلغ سعره في البنك المركزي المصري حسب آخر تحديث صادر عن متوسط سعر صرف العملات، إلى 19.13 جنيه للشراء، و 19.20 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» في تقرير تفصيلي، أبرز أسعار سعر صرف العملة الأمريكية في عدد من البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية، بحسب المواقع الرسمية للبنوك، وما تظهره شاشات التداول اللحظية في البنوك.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

ارتفع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، ليصل إلى 19.13 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

كما ارتفع سعر صرف الدولار في بنك مصر، وبلغ 19.13 جنيه للشراء، و 19.19 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي، 19.15 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، إلى 19.15 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 19.18 جنيه للشراء، و 19.21 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان، إلى 19.15 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في البنك العربي الإفريقي الدولي

بلغ سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي، 19.11 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، 19.18 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

وفي بنك بلوم مصر، وصل سعر الدولار إلى 19.11 جنيه للشراء، و 19.21 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك الكويت الوطني

أما في بنك الكويت الوطني، فبلغ سعر الدولار 19.11 جنيه للشراء، و 19.21 للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك التنمية الصناعية

وفي بنك التنمية الصناعية، سجل سعر الدولار 19.11 جنيه للشراء، و19.21 للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي، إلى 19.10 جنيه للشراء، و 19.13 جنيه للبيع.