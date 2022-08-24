استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 24-8-2022 في بداية التعاملات الصباحية بعد ارتفاعه رسميًّا بمقدار قرشين للبيع وقرش للشراء داخل البنك المركزي المصري، حيث سجل متوسط سعره عند مستوى: 19.11 جنيه للشراء، و 19.19 جنيه للبيع، ويرصد موقع «جريدة المال» في تقرير تفصيلي أسعار صرف العملة الخضراء، بفروع البنوك المصرية الحكومية والخاصّة، وفروع البنوك الإسلامية والتجارية الأجنبية العاملة بالسوق المصرفي المصري وفقًا لشاشات التداول اللحظية بفروع البنوك.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي إلى: 19.14 جنيه للشراء، و 19.20 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الكويت الوطني

وفي بنك الكويت الوطني حقق سعر الدولار أمام الجنيه: 19.10 جنيه للشراء، و 19.20 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس؛ سجل سعر الدولار أمام الجنيه: 19.10 جنيه للشراء، و 19.20 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري؛ استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك مصر

وفي بنك مصر؛ وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري على مستوى: 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 للبيع.

سعر الدولار بالبنك العربي الأفريقي الدولي

وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل سعر الدولار أمام الجنيه: إلى 19.10 جنيه للشراء، و 19.20 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه: إلى 19.17 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك الاستثمار العربي

وفي بنك الاستثمار العربي حافظ سعر صرف الدولار على مستوى: 19.10 جنيه للشراء، و 19.13 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي الكويتي مصر

وفي البنك الأهلي الكويتي مصر بلغ سعر العملة الأمريكية: 19.17 جنيه للشراء، و 19.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر صرف العملة الأمريكية في بنك التنمية الصناعية

وفي بنك التنمية الصناعية سجل سعر صرف العملة الأمريكية: 19.08 جنيه للشرا، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد؛ بلغ سعر الدولار أمام الجنيه، 19.12 جنيه للشراء، و19.20 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

وفي بنك بلوم مصر؛ وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري: 19.10 جنيه للشراء، و 19.20 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المصري الخليجي: 19.17 جنيه للشراء، و 19.20 للبيع.