سعر الدولار اليوم الأربعاء 24-5-2023 مقابل الجنيه

أظهرت التعاملات الصباحية داخل فروع البنوك العاملة في السوق المحلية حفاظ سعر

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم الأربعاء 24-5-2023 على مستواه أمام الجنيه، بحسب اخر التحديثات على شاشات التداولات اللحظية، ليستمر موقع البنك المركزي المصري في عرض متوسط سعر صرف العملة الخضراء عند مستويات 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، بحسب أخر تحديث لها بالبنوك على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، ويعرض موقع «المال» بشكل يومي تقريرًا لأسعار العملات على المواقع الرسمية للبنوك.

أظهرت شاشات التداولات اللحظية داخل أكبر البنوك في السوق وصول سعر

سعر الدولار في بنك مصر

اليوم لـ 30.75 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه مقابل نظيره في السوق المحلية ببنك مصر عند 30.75 جنيه، و30.85، بالترتيب.

سعر العملة الخضراء في البنك التجاري الدولي

وعرض الموقع الرسمي للبنك التجاري الدولي وصول سعر الدولار أمام الجنيه المصري لـ 30.85 جنيه للشراء ، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الامريكية في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه في بداية التعاملات داخل فرو ع بنك الإسكندرية لـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر االدولار

سعر عملة أمريكا في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك القاهرة في بداية تعاملاته الصباحية إلى مستوى 30.85 جنيه للشراء ، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

أظهرت شاشات التداولات اللحظية داخل مصرف أبوظبي الإسلامي وصول سعر الدولار أمام الجنيه لمستوى 30.90 جنيه للشراء ، و30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك بلوم

بين الموقع الرسمي لبنك وصول سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك بلوم، في بداية التداولات لـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في المصرف المتحد

وبلغ سعر الدولار أمام نظيره في السوق المحلية بفروع مصرف أبوظبي الإسلامي مستوى 30.85 جنيه للشراء ، و30.95 للبيع، بحسب آخر تحديث لها.

الدولار

سعر العملة الخضراء في بنك قناة السويس

وجاء سعر صرف العملة الخضراء أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك قناة السويس عند مستويات 30.85 جنيه للشراء ، و30.95 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة في بنك التنمية الصناعية

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه على الموقع الرسمي لبنك التنمية الصناعية مستوى 30.75 جنيه للشراء ، و 30.85 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك كريدي أجريكول

وأظهر التحديثات الأخيرة وصول سعر الدولار أمام الجنيه ببنك كريدي أجريكول مستوى 30.85 جنيه للشراء ، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك أبوظبي التجاري

بلغ سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري داخل فرو ع بنك أبوظبي التجاري ببداية التعاملات مستوى 30.85 جنيه للشراء ، و30.95 للبيع.